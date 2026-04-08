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Veta da voz a las infancias

Abril 08 del 2026
La puesta en escena se presentará todos los domingos de abril. Cortesía
La puesta en escena se presentará todos los domingos de abril. Cortesía

Hoy, niños y niñas viven su infancia a través de pantallas: las usan para entretenerse, jugar, informarse y hasta relacionarse. Por tal motivo, el dramaturgo y director Alexis Morales apuesta por romper esa dinámica y acercarlos al teatro, un espacio donde todo ocurre en vivo. “Que sepan que no solo con un dispositivo electrónico podemos estar conectados con los otros individuos, sino también a través del vínculo afectivo que hay cuando nos comunicamos de persona a persona y que nos ayuda a formar nuestra autoestima”, considera.

Es por eso que ideó una historia sobre la importancia de expresar los sentimientos y la fuerza de la amistad: Veta y el misterio de la carta, la cual se presentará los domingos de abril en el Foro Shakespeare buscará estimular la imaginación de los pequeños a través de títeres. “La compañía Tribu Producciones ayuda a las infancias a acercarlas a lugares seguros donde puedan jugar, y a través de ‘Veta’ quisimos exponer el tema del empoderamiento de la voz de las niñas y los niños”, enfatiza.

Trama

La historia gira en torno a Veta, una tímida pequeña representada a través de un títere verde, la cual pierde a su amigo Ludo, e inicia su búsqueda. En el camino, se encuentra con una bibliotecaria mágica y con Drako, un dragón sin fuego, seres que le hacen saber que su voz es valiosa y merecedora de ser escuchada por los demás. “Estamos en un mundo donde el adultocentrismo los deja a un lado, porque piensan que en la niñez no se tiene la edad y la claridad para opinar. El tema de alzar la voz no es solamente para los niños, también para los adultos, para decirles que escuchen a los infantes”, enfatiza Alexis.

La protagonista no entablaba comunicación con alguien además de Ludo, el único con quien se siente escuchada y segura. Por eso, cuando su amigo desaparece, no tiene con quien expresarse y hasta siente que perdió algunas de sus palabras. “Se toca el tema de la amistad a distancia, porque Veta descubre que Ludo solo se mudó, entonces comprende que sus lazos pueden permanecer estando separados”, ahonda.

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