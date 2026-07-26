Viajes espaciales destruyen santuario

En Boca Chica, Texas, una franja costera entre el Golfo de México y el Río Bravo y que era un santuario de la naturaleza, ha sido disminuido por un proyecto espacial incluyendo un cohete de 50 pisos, que pretende ir a Marte y está liderado por el empresario Elon Musk.

Los pantanos fueron drenados, los animales que ahí vivían o llegaban por migración han desaparecido, el pequeño pueblo que ahí estaba ha sido comprado y las playas están ahora cercadas. Entonces, la reflexión que surge a quien ve eso es: la raza humana solo llega y destruye. “Yo no quiero hacer una película que sólo sea pesimista, sin ninguna forma de esperanza, aunque sea difícil; creo a través de los activistas, de los científicos, de los artistas que salen, es una forma de optimismo”, comenta el cineasta canadiense Julien Elie.

A la sala

El director habla así de su documental Horizontes perdidos, que llega a cines. Por dos años Julien fue al lugar, hizo entrevistas a los pobladores (de los cuales ya no hay uno solo) y recabó opiniones de especialistas. “Un día estaba contemplando el cielo en Quebec y había miles de estrellas, pero también decenas de satélites y entonces escuché de la base; dos días después tomé un avión y fui para allá. Lo primero que vi fue un cohete como un jardín de la casa, pero siendo un lugar que es reserva animal y tiene una rica biodiversidad y que no se debe perder”, indica.

Sí al progreso rentable

El realizador aclara que no está en contra del progreso ni los avances tecnológicos, pero sí está favor de otra manera de hacerlo, más cuidada y escuchando a quienes saben. “Aquí lo menos importante es Musk (Elon, dueño del proyecto) o los estadounidenses, porque si no está él es cierto que vendrán otras personas de otros países y harán lo mismo. Lo vemos en otros países donde hay extractivismo. No importa la empresa, no importa la gente, el tema es la devastación del mundo y todo lo malo que podemos hacer”, subraya el cineasta.

Elien ya es conocido en el medio mexicano de cine por sus documentales Siete soles, sobre la violencia a la mujer y la migración en el desierto de Arizona y La guardia blanca, que explora sobre la violencia sistemática como herramienta en el despojo de tierras, ambos largometrajes han sido ganadores o participantes en festivales de cine como el de Zurich o el de Nashville.