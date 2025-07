Vicente Jáuregui lanza Ternura radical

A la par de su trabajo como guitarrista de San Pascualito Rey, Vicente Jáuregui presenta su nuevo EP, Ternura radical, que da continuidad a una faceta solista que inició en la pandemia del 2020, la cual lo hizo reencontrarse con su propia voz y sus palabras.

A decir del músico, que también fue guitarrista de Capo y Haragán y Cía., la música le ha servido para encontrar tranquilidad y descubrirse como persona y artista.

De hecho, la canción “Ternura radical”, que da nombre a su segundo trabajo de estudio, abre con la frase “vencí a mi peor demonio, ya no me perdí, vencí a mi peor enemigo, ya no me caí”. “Es una declaración de principios, porque todos los seres humanos tenemos una chispa creativa, y no necesariamente en el arte, si eres carpintero puedes ejercer la creatividad”, comentó Vicente Jáuregui en entrevista.“‘Ternura radical’ es autocuidado, tener la confianza de decir “soy esto, ponme el oficio que gustes, soy esto a través del arte”.

Ante la pausa que hará este año San Pascualito Rey, según lo anunció la banda, Jáuregui seguirá trazando su camino con temas que no llevan un mismo patrón. “Incluso en un mismo disco puede haber diferentes estilos”, señala.

La música de Jáuregui puede ir de lo más dulce y melancólico a lo más explosivo y pesado: “Las canciones tiene que ver con cómo canto, desde que las estoy componiendo en la acústica visto a la canción, dependiendo lo que la letra y el sonido de la voz marca”.