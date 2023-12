Cuando Vico Escorcia tenía 14 años supo que su pasión era la actuación. “Fue algo que nació en mí a través de talleres de teatro en la escuela, que me mostraron lo emocionante que es. Me adentré a tomar más talleres y audiciones para conectarme con la carrera, he crecido y llevo más de 13 años trabajando”, cuenta la actriz mexicana.

Esa pasión la conecta con Lupita Torrentera, a quien da vida en la serie Se llamaba Pedro Infante. A los 14 años, al igual que Vico, Lupita ya trabajaba como bailarina en el teatro Follies Bergere, donde conoció al “ídolo de México”, quien cayó rendido a sus pies.