El actor Juan Ríos Cantú, reconocido por su aparición en El señor de los cielos y algunas producciones de Televisa, ha sido acusado de abuso sexual por Amauri Delgado, el cual dio a conocer que habría sostenido relaciones sexuales sin protección con el actor, sin estar del todo convencido de que se produjera el actor sexual y, ahora que Ríos Cantú niega categóricamente estos señalamientos, el joven de 25 años publica las conversaciones de WhatsApp que sostenía con el famoso, donde puede leerse que se citaban en hoteles.

El trascendido fue publicado por la revista TVyNovelas, que habló en exclusiva con Amauri, un joven maquillista de 25 años, originario de Michoacán, el que relató el presunto abuso que vivió mientras convivía con el actor de 48 años hace un año, época en la que se conocieron a través de Instagram, red social a través de la que presuntamente Ríos Cantú lo pretendía, expresándole que le parecía atractivo.

“Lo conocí por Instagram, ahí empezamos a platicar. Él me empezó a cortejar, decía que estaba muy bonito y cosas así”, contó a la revista de espectáculos. Fue entonces que de acuerdo con Amauri, cuando tuvo la oportunidad de viajar a la CDMX por compromisos de trabajo, él y Juan se citaron en el hotel donde el maquillista se hospedó: “Fui con Gustavo Mata a hacer un casting, lo contacté y le dije que estaba hospedado en un hotel, él llegó y comenzamos a platicar”, prosiguió.

El actor y el maquillista intimaron en esa ocasión, a pesar de que, como recuerda Delgado, el joven no se sentía preparado de que sostuvieran una relación sexual, debido a que era no solo la primera vez que se veían, sino que también era la primera vez que Ríos Cantú le expresaba su deseo de que eso sucediese. “La forma en que lo hizo es un abuso porque yo no quería, me obligó a tener relaciones sexuales con él sin protección, yo estaba en shock”, destacó.

Fue entonces que el actor no se quedó callado y, haciendo uso de su derecho de réplica, publicó un comunicado en el que, además de negar las acusaciones en su contra, pedía a Delgado que realizara una denuncia formal en su contra, pues a pesar de sus declaraciones, no había recibido ninguna notificación legal. “No estoy enterado aún, ni se me ha notificado de una denuncia formal. Exhorto al joven a llevar el tema a las instancias legales correspondientes, ya que me interesa que quede perfectamente claro que, bajo ninguna circunstancia, he cometido algún tipo de violación a su persona, (ni a ninguna otra), o algún acto que implique coacción, coerción, uso de la fuerza y/o violencia”, dijo. De hecho, el actor dijo que sería él quien tomaría acciones legales, si estas acusaciones causaban una afectación en su carrera.

La reacción de Delgado fue inmediata, y luego de expresar que lo escrito en el comunicado era falso, usó sus redes sociales para publicar las presuntas conversaciones que sostuvo con el actor, en las que se puede ver que el contacto registrado con el nombre de “Juan Ríos Actor” se refería a él con la denominación “bebé”. En la conversación, fechada el 8 junio del 2022, se puede leer que el contacto “Juan Ríos Actor” visita a Amauri en el hotel en el que se hospedó en la CDMX.

El día 12, el maquillista busca a su contacto, contándole que fue diagnosticado con una infección en la garganta, luego de que el doctor rastreara que tenía una bacteria que se encuentra en heces fecales, por lo que pedía que lo apoyara económicamente a pagar los medicamentos que le habían sido recetados, pues no quería pedirle apoyo a su madre y pedo por temor a ser interrogado, pero ya no obtuvo respuesta.