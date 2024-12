Karla y Karola de la Cuesta, Aline Hernández, Liliana Regueiro, Guadalupe Carrasco, Melina y Marlene Calderón, algunas de las víctimas del llamado clan Trevi-Andrade, se reunieron para contar cómo fue su primera Navidad libres de Sergio Andrade.

A través de una videollamada compartida en el canal de Youtube conocido como Alíneate y Abre tus Alas, recordaron algunos episodios de su vida, como esa primera cena navideña alejada de los abusos.

“No tenía palabras de estar con mi familia, durmiendo en mi cama, recibiendo regalos. Esa Navidad fue muy importante para mí”, relató Aline Hernández. Marlene añadió: “Como saben, yo me escapé, me regresan, cuando se da esto de que Karina tiene que viajar a México, yo así de ‘yo voy’. Fue uno de los privilegios que me concedieron. La pasé en la cárcel, pero cerca de mi familia, mi papá, mis hermanos, fue una Navidad muy bonita porque después de nueve años estaba con mis padres”.

Karola destacó que fue un momento en el que se percató de que finalmente eran “almas libres”, y detalló que las fechas coincidieron con que una de sus hermanas salió de la cárcel. Liliana Regueiro contó: “Fue especial porque fue la vez que te sentías libre de comer sin tener remordimiento, ver a la familia unida; la que siempre faltaba era yo”.