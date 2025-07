Víctor del Castillo triunfa en EU

The Jackson 5 fue el grupo infantil liderado por Michael Jackson que a fines de los años 60 e inicios de los 70 estaba en los cuernos de la luna, pero ahora en lo que será la biopic del llamado “rey del pop”, estará en manos mexicanas.

El maquillista Víctor del Castillo fue el responsable de dar el look visual a los hermanos Jackson, a excepción del intérprete de “Thriller”, en la cinta, cuyo estreno se contempla para fines de este año.

Michael, dirigida por Antoine Fuqua (LA Lakers: el legado), retratará la vida del cantante desde los inicios del ídolo hasta su fallecimiento en 2009, cuando preparaba una gira mundial. “Me tocó hacer a los hermanos en su época adolescente, cuando hacen los videos y conciertos. Los hermanos reales no se metían para nada, pero teníamos referencias por todos lados. Por ejemplo, teníamos que igualar un poco el tono de piel de los actores, pues aunque eran negros, teníamos que acercarlos a un cierto tono”, cuenta Del Castillo.

El entrevistado es uno de los mexicanos que, detrás de cámaras y en aspectos técnicos, ha hecho carrera en Hollywood y la televisión de EU. En su filmografía se encuentran, entre otros, los filmes Los Juegos del Hambre y Judas y el mesías negro, así como la miniserie Pam & Tommy.

Ingreso

Su ingreso a Michael se dio por medio del Bill Corso, ganador del Óscar por Lemony Snicket: una serie de eventos desafortunados, quien le encargó maquillar a quienes interpretarían a Jackie, Tito, Jermaine y Marlon. En tanto, Corso fue el encargado de Michael en toda la película. “Estuvo muy padre porque varias escenas las hicimos en la casa de los Jackson. Ahí estaban los hijos, los sobrinos, estuvimos en el jardín, en la alberca, donde todo pasó”, comenta.

Durante el proceso tuvo un “reencuentro” con Prince Jackson, hijo de Michael, a quien maquilló cuando él y su hermana Paris recibieron en 2010 el Grammy póstumo que le concedieron a su padre. “Me lo presentaron y me dijo ‘mucho gusto’, pero le platiqué que ya lo conocía desde que tenía 12 años y gritó ‘oh, my god, this is incredible!’. Fue chistoso cómo se dieron las cosas”, cuenta.

Nominado al Emmy

Del Castillo fue nominado al Emmy en la categoría de maquillaje contemporáneo no prostético (es decir, todo sobre piel natural) por su labor en el episodio “Unplugged”, de la serie Grotesquerie.

En esta producción de horror disponible en Disney Plus le tocó hacerse cargo, en los diez capítulos, de Micaela Diamond (Up here), quien encarna a la protagonista, una monja que va transformándose.

Es la tercera nominación del mexicano a la estatuilla, luego de Dancing with the stars y Pam & Tommy, por la que lo obtuvo en 2022. “Era poner la piel quemada, achicharrada, solo con maquillaje. No es fácil porque antes de filmar debes hacer pruebas de cámara, con luces, para que el director y los productores decidan cuál es la imagen que aprueban y se tiene que repetir durante días”, dice. “Eran por lo menos unas tres horas, a veces empezaba normal el personaje y luego se hacía la transformación mientras se hacían otro tipo de escenas, o al revés, y era complicado porque debes limpiar todo y bien y empezar de cero”.

El trabajo de Grotesquerie se encuentra en la misma categoría que episodios de The last of us, The Pengüin, The Pitt y Only murders in the building. La ceremonia del Emmy se realizará a mediados de septiembre durante dos días, para la parte técnica y las actuaciones.

En la filmografía de Del Castillo también están Bardo, de Alejandro González Iñárritu; Raymond & Ray, con Ewan McGregor y Ethan Hawke, así como Welcome to Chippendales, sobre el fundador de esos lugares de bailes para mujeres. “Fui de los primeros que maquillaron a Lady Gaga cuando nadie la conocía. Yo le hice ese rayo en la cara porque ella quería algo como una foto de David Bowie”, recuerda.

Su próximo trabajo será All’s fair, serie sobre un despacho legal de puras mujeres, con Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts y Sarah Paulson.