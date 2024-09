Víctor García retoma su carrera musical

“Desde hace 22 años, a partir del proyecto que me abrió las puertas para iniciar una carrera como cantante, tuve la oportunidad de desarrollarme como intérprete, compositor, productor musical y actor. Ha sido un camino de grandes retos, sacrificios, logros y aprendizajes que han forjado al artista y al hombre que soy ahora… Con todo amor y emoción he decidido retomar mi carrera musical, agradeciendo el cariño y el apoyo del público. Por eso este nuevo sencillo, ‘Te odio’, marca el inicio de una nueva etapa en mi vida siendo un regalo para mí que quiero compartir con todos ustedes. Siempre su amigo”:

“Te odio, porque no he podido hacer, que este amor se vuelva odio”, es una de las frases de esta canción totalmente intensa, con mucha fuerza por sí misma y sin duda una explosión de pasión y energía en la voz de Víctor García, quien de esta manera vuelve a los escenarios muy bien “plantado”, con la seguridad que le ha dado la experiencia de varios años y una voz potente, educada y con brillo. A eso le aunamos su particular estilo, el que ha gustado a millones de personas y en su momento Juan Gabriel y Joan Sebastian reconocieron, sin duda estamos frente a uno de los mejores artistas del Regional Mexicano.

El tema es de la autoría de Luciano Luna, uno de los máximos compositores del género, en coautoría con María Brenda Oviedo, quienes hicieron mancuerna para crear esta obra especialmente para Víctor. “Te dio” va con la personalidad del intérprete, es una pieza muy rítmica, ágil y que llega al corazón, pues es la confesión de quien a pesar de sí mismo, sigue amando a quien debería rechazar. Todos los que alguna vez nos hemos enamorado profundamente, sabemos de qué trata esta contradicción, tan humana y tan real.

El sencillo es una canción que inserta dentro del Regional Mexicano pero con toques de pop, como esos temas que fueron un éxito en la voz de Víctor y que lo llevaron a ostentar un lugar especial dentro del gusto de la gente, abarcando un público que podía disfrutar de ambos géneros.