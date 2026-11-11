Víctor Hugo arremete contra el doblaje

Víctor Hugo Aguilar, quien dobló las películas de Rocky, no está conforme con la elección que hicieron para el doblaje de Yo soy Rocky, la película que narra los esfuerzos que Sylvester Stallone hizo para convertirse en protagonista de la exitosa saga; esta no sería la primera vez que el doblador sugiere que el mundo de doblaje se encuentra en crisis.

A través de su cuenta de Instagram, Aguilar, que se ha destacado por prestar su voz a personajes como Johny Bravo y Hagrid, de Harry Potter, por mencionar algunos, mostró el disgusto que supuso para él percatarse del desempeño de Tomás Galván, al doblar a Anthony Ippolito, el actor que da vida a Sylvester Stallone, en su época de juventud, en la cinta Yo soy Rocky.

Impresiones

“Acabo de ver el tráiler de ‘I play Rocky’ y, qué madriza le pusieron, para empezar, Rocky Balboa no habla así, este ‘Calván’ o no sé cómo se llame este wey, no sé ni quién put* verg* es, hacerle como idiota, así no habla Sylvester Stallone, o sea... están cabron*s”, consideró. “El que dirigió, otro pendej* que no sé quién, el estudio también, creo que hay que hacer estudio de campo para ver quiénes han sido las mejores voces y hacerlo porque, pudiendo hacer una historia bien bonita y un doblaje bien hecho, le partieron su madre, pero chulo”, ahondó.

El disgusto de Víctor Hugo no solo estribó en el hecho de que, a su consideración, Yo soy Rocky no obtuvo el doblaje que merecía, sino que, en la actualidad, el mundo del doblaje no es tomado con la seriedad que amerita la profesión; además desveló que ya no existe solidaridad en el gremio, ya que se ha relegado a grandes actores de voz, los cuales ya no son llamados a participar en películas de reciente estreno.

“De por sí, el doblaje ya es una chingad*ra, a eso anexémosle la bola de ojet*s que hay en el doblaje, porque ya no hay una hermandad, son una bola de ojet*s, se los digo en su jeta, está cabr*n”, indicó.