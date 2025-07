Victoria Ruffo envía mensaje a Imelda

Victoria Ruffo es solidaria con su amiga Maribel Guardia, quien, desde que murió su hijo (Julián Figueroa) ha mostrado resiliencia y una gran fortaleza, por lo que pide a Imelda Garza que ya no hable de los pormenores relacionados a su deceso, por el gran dolor que esto podría causar en la actriz.

La “reina de la telenovelas” fue entrevistada en la función de Las leonas, y exaltó la gran admiración que siente por Guardia que, pese a las tragedias que han sobrevenido en su vida, no se da por vencida y siempre encuentra un motivo para seguir adelante. “Lo único que puedo hablar es de mi amiga, que la quiero, que la admiro, que la respeto, tiene una paciencia y una capacidad de aguante impresionante, así que mis respetos para ella”, dijo a Todo para la mujer.

Aunque dijo desconocer las declaraciones que Ime hizo hace unos días en el podcast Sin vergüenza, en el que rememoró cómo fue su última interacción con Julián, sugiriendo que no se encontraba en estado consciente en sus últimos momentos, Ruffo pidió a Garza que no hable más del tema. “En bocas cerradas no entran moscas”, expresó. Además, dijo que no cree que Maribel haya mentido al dar a conocer las causas de la muerte de Julián, como tanto se ha especulado. Imelda rememoró que, un día antes del fallecimiento de su esposo, ella y José Julián subieron a buscar al joven a su recámara, para saber si quería acompañarlos al cine.

Garza afirma que Julián se negó y, a su vuelta del cine, les dijo, tanto a ella como a su hijo, que estaba viendo serpientes, comentario que puso nervioso al menor, por lo que le pidió a su esposo que, en lo que sus alucinaciones se calmaban, se retirara a la habitación de juegos, que se encuentra en la planta baja de la casa de Maribel.

Otro de los pormenores que dio fue del olor que despedía el cuerpo de Figueroa cuando lo encontró ya sin signos vitales, aroma que afirma que, todavía hoy recuerda, cada que habla del tema o cuando es cuestionada acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar ese día.

Finalmente, Ruffo se mostró escéptica ante el trascendido que señala que Maribel y su esposo, Marco Chacón, podrían estar viviendo una crisis matrimonial, luego de que, aparentemente, él le habría sido infiel con una de sus alumnas de la Universidad Anáhuac, donde da clases de derecho.