A Julia Pastrana, mujer mexicana del siglo XIX, le llamaron de todo por el vello que cubría su cuerpo. La apodaban “la mujer mono”, “la mujer oso” o “la dama babuino”, y fue exhibida como atracción en espectáculos de México, Estados Unidos y Europa, incluso después de muerta, con su cuerpo momificado junto al de su bebé.

La sinaloense, nacida en 1834, padecía hipertricosis terminal generalizada, una enfermedad rara que afecta a una de cada millón de personas en el mundo. Por ello, fue separada de su tribu y enviada a la casa del entonces gobernador de la entidad, donde fue maltratada. Intentó regresar a su lugar de origen, pero en el camino conoció a un estadounidense de apellido Rates, quien la convenció de dedicarse a los escenarios.

Julia poseía una buena voz para el canto y hasta debutó en Broadway en 1854; sin embargo, el público acudía principalmente para ver su rostro y cuerpo cubiertos de vello, su mandíbula prominente y su nariz ancha y chata.

Su vida ha inspirado la nueva serie de Disney Plus La increíble historia de Julia Pastrana, actualmente en fase de posproducción. Fátima Molina interpreta el papel principal, bajo la dirección de Rafa Lara. “Es una mujer mexicana fantástica, con una historia en verdad maravillosa. Eran tres horas de maquillaje antes de comenzar el rodaje y luego una hora para quitar todos los prostéticos, pero valió la pena”, dice la actriz.

“En algún momento me moría de miedo de no lograrlo, no aguantar, y no por ganas, sino porque la misma piel lo rebotara o lo rechazara (el maquillaje); hay cosas que no están en tu control, pero se logró y tuvimos una historia muy bella que contar”, reitera.