Viernes 13 un éxito sin gran inversión

El número trece siempre se ha relacionado como un número de infortunio, y peor cuando cae en viernes como sucedió esta semana; pero para quienes crecieron en la década de los 80 y 90, esta fecha nos remite a una de las sagas de terror más legendarias, Viernes 13.

Fue en 1980 que se estrenó esta película, la cual cuenta la historia de un grupo de instructores que están enfocados en la reapertura del campamento Crystal Lake el cual cerró por dos sucesos: el primero en 1957 por la muerte accidental de un niño, y en 1958 dos personas fueron asesinadas. Pero 20 años después deciden reabrirlo pese al descontento de los pobladores del lugar. Las cosas se salen de control, cuando los instructores son asesinados uno a uno, por un ser que no se deja ver a lo largo del filme, pero que es sangriento y despiadado.

Esta película de terror, que actualmente pueden ver en HBO Max, tiene varios datos curiosos alrededor de su producción.

Poco presupuesto

Fue un proyecto que comenzó sin dinero, ya que tanto el productor Sean S. Cunningham, como el guionista Victor Miller, se encontraban en quiebra. Ambos decidieron copiar la fórmula de la película de John Carpenter, Halloween, que había sido todo un éxito de 1978.

Al principio el título era “Larga noche en el campamento sangriento”, pero a Cunningham se le ocurrió “Viernes 12”, ya que al igual que el filme de Carpenter hacía referencia a una fecha en específico.

Miller aún se encontraba trabajando en un guión, cuando compraron un espacio publicitario en la revista Variety, en el cual se vendió el proyecto como la película más terrorífica jamás filmada, con el fin de atraer inversionistas.

Aunque la estrategia tuvo buenos resultados, comenzaron a rodar con un presupuesto de 550 mil dólares, algo impensable en la actualidad.

Cuando se dieron a la tarea de buscar a los actores del elenco, la consigna era que fueran simpáticos y lucieran como unos chicos responsables, además de que pudieran leer bien el guión, no querían grandes actores, pero gracias a este film tuvo más visibilidad Kevin Bacon.