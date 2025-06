Villagrán tiene la conciencia tranquila

Carlos Villagrán fue cuestionado sobre la serie Chespirito: sin querer queriendo, señalando que desea que la producción tenga éxito; no obstante, dijo que estará repleta de mentiras. “Deseo de todo corazón que les vaya muy bien. Tiene que haber series, como hubo la de Luis Miguel, y les deseo lo mejor. Mi trabajo ahí está, mi trabajo lo hice como Kiko. Si ellos dicen alguna mentira, la culpa la tienen ellos, no yo”, expresó.

Mentiras

En este sentido, el intérprete mexicano comentó que no tiene nada que decir, especialmente para respetar la memoria de Roberto Gómez Bolaños; por otro lado, al respecto de las dudas sobre su relación con el resto del elenco, Carlos Villagrán aseguró que no existe ningún tipo de vínculo. “Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque, primero, respeto a Roberto Gómez Bolaños, que ya murió y no puede defenderse. No hay mucha relación, ya no me junto con esa chusma... No, perdón. No hay relación ni para bien ni para mal”, añadió.

Afirmó que no pretende demandar a nadie y que cada quien tiene su conciencia tranquila. “Que les vaya bien. Yo también tengo trabajo”, señaló.