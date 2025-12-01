Villalobos y Herrera niegan romance

Paola Villalobos y Héctor Herrera aclararon los rumores que los vinculaban en un amorío. La conductora fue tajante al enfrentar a la prensa. “Estoy disfrutando mi soltería. Dejen de inventar”, dijo.

Además, recalcó que no tiene pareja y que no quiere verse envuelta en rumores. “¡No me anden embarrando en chismes! No ando con nadie, estoy soltera, contentísima. Soltera, pero nunca sola”, aseguró.

Villalobos reconoció que Héctor la invitó al partido América-Toluca, pero insistió en que solo existe amistad. “Es un gran amigo, lo quiero muchísimo… a las amistades hay que apoyarlas”, señaló.

Incluso bromeó cuando le preguntaron si el mediocampista tendría oportunidad. “Pues, que se ponga las pilas”, respondió. Por su parte, el jugador del Toluca también salió a desmentir la historia. Desde Instagram compartió fotos relajado y mandó un mensaje: “No hagan caso a chismes, estoy más soltero que nunca y disfrutando esta nueva etapa”. Con eso buscó poner fin al revuelo que lo colocó en tendencia tras su divorcio.