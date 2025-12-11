Villarreal alista otra demanda

En medio del distanciamiento con su hija, se puso sobre la mesa otro conflicto legal que estaría por emprender Alicia Villarreal contra su exesposo Cruz Martínez, luego de que ella lo acusó de violencia doméstica, robo de pertenencias y otros abusos.

El nuevo pleito entre la cantante y el productor obedecería a las regalías de las canciones que produjo su ex, pero que fueron escritas por la artista y el porcentaje económico que generan está dirigido al músico.

Ante los medios de comunicación, Villarreal confirmó que se está asesorando para recuperar lo que ella considera justo. “Claro que sí y yo sé lo pago. Como productor no, (no se lo puedo quitar), pero son mis canciones y voy a recuperar mi porcentaje… por medio de la ley”, declaró la cantante de 54 años.

Por su parte, Cruz aún no se ha pronunciado ante las declaraciones de su exesposa, solo ha usado sus redes sociales para anunciar los futuros proyectos de Los Kumbia Kings.

En cuanto a lo declarado por su hija, Alicia explicó que ha tratado de darle su espacio a Melenie, pues está viviendo una nueva etapa de su vida. Y dio la noticia de que, finalmente, sí pasará la Navidad con sus hijos.