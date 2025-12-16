Villarreal celebra su nueva relación

Aunque Melenie, hija de la cantante Alicia Villarreal no aprueba su romance con un “tiktoker”, la estrella de la música hizo oídos sordos y mostró a todo el mundo su amor por su actual pareja, Cibad Hernández, mostrando la vocalista que ahora solo le interesa su felicidad, a pesar de lo que digan.

La intérprete de “Te aprovechas” compartió recientemente un mensaje romántico en redes sociales donde expresó sin rodeos: “Mi vida cambió contigo… cuánto te quiero y admiro, por la persona que eres y por todos los momentos”, reafirmando así su relación, no obstante, la controversia familiar que se desató casi de inmediato.

El conflicto tomó fuerza cuando Melenie dejó de seguir a su madre en redes sociales, una acción que encendió las alarmas entre seguidores y medios. Melenie aclaró que entiende que su madre atraviesa un proceso personal complicado tras su separación de Cruz Martínez, pero eso no significa que deba aceptar decisiones con las que no coincide.

“No voy a solapar ni aplaudir cosas que no me parecen”, señaló, marcando una línea clara entre el respeto y el desacuerdo. Este distanciamiento ha afectado visiblemente a Alicia, quien reconoció ante los medios que la situación con su hija le duele profundamente. “Los hijos son nuestros amores más incondicionales”, dijo, dejando entrever que el conflicto familiar le abruma tanto como las críticas externas.

Sin embargo, la cantante no ha dado marcha atrás en su relación. Por el contrario, ha optado por mostrarse firme.