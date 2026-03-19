Villeneuve, inspirado por mexicanos

La euforia por los avances inéditos de Duna: parte tres no se limitó a los avances mostrados, pues Denis Villeneuve confesó que, para él, México fue una inspiración para volver a ponerse detrás de cámaras de la secuela y no solo del lado de la producción.

Así lo admitió este martes el realizador canadiense en el AMC Century City, donde se proyectaron dos minutos y medio de escenas de la nueva película, que llega a cines el 18 de diciembre. “Esa vez (de ‘Duna: parte dos’) había 14 mil personas afuera del Auditorio Nacional y 5 mil sentados en las butacas. Desde ahí, todo fue como una montaña rusa alrededor del mundo cargada de emociones; sentí un apetito por filmar la tercera película”, declaró.

El director estuvo acompañado de los actores Zendaya, Javier Bardem, Anya Taylor-Joy y Robert Pattinson.

Adelantos

Los avances muestran a Paul Atreides (Timothée Chalamet) en el poder, mientras espera un hijo con Chani (Zendaya), al tiempo que Scytale (Pattinson), busca arrebatarle el trono. “Creo que tengo que darle las gracias a Zendaya, porque una vez en una fiesta le dije que me encantaría ser parte de una de las cintas de ‘Duna’. No sé si me recomendó, ¡pero de todas maneras gracias!”, dijo Pattinson.

Sonriente, su amiga y con quien también comparte cámara en el próximo filme El drama, externó: “Estas películas significan mucho para mí. He podido crecer en mi década de los 20 con ‘Duna’. Ocupa un lugar muy importante en mi corazón”.

Bardem también tomó la palabra para explicar la evolución de su personaje, el mentor de Paul, en esta tercera parte de la saga. “Stilgar lidia con la idea de que todo lo que alguna vez soñó es difícil de concretar. Representa una gran analogía de la idea de que una cosa es desear tener el poder y otra, tenerlo. Esa es su gran contradicción”, contó.

Villeneuve no dejó de destacar el mensaje primordial de la trilogía: “El amor entre Paul y Chani, mientras él está tratando de huir del espantoso círculo de violencia. Hay algo sobre el amor a través del tiempo”.