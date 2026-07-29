Vinahell: entre el cielo y el infierno

Vinahell es una banda chiapaneca que está triunfando en la Riviera Maya. Su nombre viene de la palabra tsotsil “vinajel”, que significa “cielo”. El nombre surgió cuando Diego Navarro, exintegrante del grupo, le preguntó a un “chiclerito” en San Cristóbal palabras en su idioma hasta que esta le pareció interesante. Para representar la dualidad de la música clásica y el rock, unieron el tsotsil y el inglés: le quitaron la “j”, le pusieron una “h” para formar la palabra “hell” y como resultado se logró el cielo y el infierno.

La agrupación nació en Tuxtla Gutiérrez, hace diez años, como una banda de metal, cuando todos los integrantes estudiaban en la Escuela de Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach). Aunque ha tenido otros integrantes, la alineación actual esta compuesta por Bread Palacios, alias “Pan” (percusiones); Alejandro Lara, alias “Alo” (contrabajo); Luis Montesinos, alias “Lujo” (guitarra), y Víctor Conde (viola).

Su estilo es una fusión entre la música clásica y el rock, creando un sonido elegante y moderno. “Quisimos hacer algo con la energía que teníamos tocando esos instrumentos, pero ahora con los clásicos”, afirma Alo Lara, en entrevista.

Por qué la Riviera Maya y no Chiapas

Hace 8 años, con mochilas e instrumentos al hombro, cuatro jóvenes migraron de Chiapas a Playa del Carmen con un objetivo: triunfar haciendo música en el Caribe mexicano. “El centro de la cabeza es Bread y Alo, entre otros integrantes anteriores, que llegaron aquí, a Playa, literal, a tocar en las calles”, rememora Lujo Montesinos.

Gracias a que Playa del Carmen es un lugar muy turístico, consiguieron muchos contactos que les permitieron tocar en diferentes hoteles y otros lugares; “es a raíz de eso que se empieza a expandir Vinahell”. “No es que en Chiapas esté mal, hay una gran potencia en el jazz y en la música clásica, con la Escuela de Música de la Unicach, pero para el rock no hay como esa puerta”, reveló Bread, al tiempo que criticó lo poco que se les paga a los músicos en Chiapas, llegando a cobrar 250 pesos por tocada, mientras que en Playa la tarifa mínima es de mil pesos.

La banda ha conquistado la Riviera Maya, sobre todo la zona hotelera de Cancún, con alrededor de 13 y 14 fechas al mes en hoteles como el emblemático Hard Rock y Paradisus Cancún, por lo cual su principal audiencia es el público extranjero que se hospeda en estos lugares, lo que les ha permitido tener un alcance internacional. Su objetivo a largo plazo es componer canciones y producir un video, para después hacer un tour por Europa. Al final, pidieron el apoyo de los paisanos. “Entre chiapanecos hay que apoyarnos”, dijeron.