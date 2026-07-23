Vino el Viernes estrena álbum

Después de más de una década de trayectoria, la banda mexicana Vino el Viernes está lista para dar un paso importante en su carrera con el lanzamiento de Claroscuro, su primer álbum de estudio.

El material reúne diez canciones compuestas a lo largo de cinco años, en un recorrido que comienza con “A la espera” (2020) y concluye con el tema que da nombre al disco.

Para celebrar este lanzamiento, el grupo ofrecerá un show especial el próximo 24 de julio en el Foro Rebel Rebel, ubicado en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Durante la presentación, interpretarán en vivo todas las canciones del álbum, además de otros temas representativos de su trayectoria.

Materiales

Como parte del evento, también pondrán a la venta la edición física de Claroscuro en formato CD. El álbum nace de las emociones que dejó la pandemia, explorando sentimientos de desolación, incertidumbre y desesperanza. Musicalmente, combina baladas acústicas de corte nostálgico con la potencia del rock en español, incorporando riffs, solos de guitarra y elementos inspirados en el folclor mexicano.

Sus letras mantienen un tono introspectivo que reflexiona sobre la búsqueda de sentido y la insatisfacción humana.