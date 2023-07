Tanta ha sido la popularidad de La casa de los famosos México que la producción ya planea la segunda y la tercera temporada de este reality show, que terminará el domingo 13 de agosto.

“La empresa (Televisa) ya está considerando una segunda temporada, yo creería que para el próximo año (se estrenaría)”, expresó la productora Rosa María Noguerón en entrevista. “Yo les pediría a todos que nos manden sugerencias de a quién les gustaría ver en ‘La casa de los famosos’”, agregó la realizadora, quien dejó en claro que no le preocupa la competencia de Master Chef Celebrity.

El equipo que conforma la producción quiere realizar una selección de casting minucioso para que sea igual o más exitoso que la temporada actual, indicó Noguerón, y adelantó que una celebridad que a ella le gustaría que estuviera es Violeta Isfel, con quien trabaja actualmente en la comedia El príncipe del barrio. “Nos encantaría, imagínate, tremenda personalidad, Violeta es una persona encantadora, intensa, nunca para, tiene una energía increíble, es maravillosa”, señaló.

¿Habrá intercambio de participantes?

La productora descartó este tipo de dinámicas para la versión mexicana, pues considera que no es necesario, ya que tienen altos niveles de audiencia y mucho contenido. “En esta temporada no quisiéramos hacerlo; incluso se está jugando este formato en Nigeria, pero por el momento consideramos que no es necesario. Nuestra casa es muy divertida, intensa, polémica y nos vamos así”, aseguró.

Lo que sí es que seguirán entrando invitados especiales, como sucedió hace poco con Gloria Trevi y familiares de los participantes, como pasó con el hijo de Poncho de Nigris, que ingresó por unos minutos, sobre todo más hacia la recta final cuando los habitantes extrañen más a sus seres queridos.

Sobre el tema de que supuestamente algunos famosos hicieron alianzas desde antes de entrar a la casa, comentó que solo fue un rumor, pero pudo haber pasado. Absolutamente nadie les dice lo que ocurre afuera, señaló Noguerón, por lo que cree que ha habido varias “extrañas coincidencias”, como cuando ocurrió la tragedia del submarino y los participantes estaban hablando del Titanic, o cuando hablaron de Talina Fernández horas antes de que falleciera.