Ambientada principalmente en la Patagonia chilena, con momentos en Argentina, Miami y Noruega, la novela aborda una amplia gama de temas, desde el feminismo y el abuso verbal, las violaciones de derechos humanos y la homosexualidad, hasta las pasiones amorosas, la infidelidad e incluso el calentamiento global.

¿De qué trata?

“Violeta, al igual que mi madre, era una persona, una mujer hermosa, que no era muy consciente de su belleza. Era inteligente, visionaria, talentosa, con buenas ideas para ganar dinero”, dice Allende, de 79 años. “Se arriesga a todo, ya sea en su vida amorosa o en la vida que quiere llevar… La diferencia es que mi madre siempre dependió económicamente de alguien”.

Violeta viene al mundo un tormentoso día de 1920, siendo la primera niña de una familia de cinco bulliciosos hermanos. Desde el principio su vida estará marcada por acontecimientos extraordinarios, pues todavía se sienten las ondas expansivas de la Gran Guerra cuando la gripe española llega a las orillas de su país sudamericano natal, casi en el momento exacto de su nacimiento.

Gracias a la clarividencia del padre, la familia saldrá indemne de esta crisis para darse de bruces con una nueva, cuando la Gran Depresión altera la elegante vida urbana que Violeta ha conocido hasta ahora. Su familia lo perderá todo y se verá obligada a retirarse a una región salvaje y remota del país. Allí Violeta alcanzará la mayoría de edad y tendrá su primer pretendiente.

En una carta dirigida a una persona a la que ama por encima de todas las demás, Violeta rememora devastadores desengaños amorosos y romances apasionados, momentos de pobreza y también de prosperidad, pérdidas terribles e inmensas alegrías. Moldearán su vida algunos de los grandes sucesos de la historia: la lucha por los derechos de la mujer, el auge y caída de tiranos y, en última instancia, no una, sino dos pandemias.