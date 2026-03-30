Virlán García consolida su sonido

Con una voz que ha acompañado la transformación de la música mexicana en la última década, el cantante Virlán García da un paso decisivo con Mi entorno, un álbum que presentará en su gira por EE. UU. “Las presentaciones en el extranjero han sido muy exitosas y ahora mismo tenemos proyectos para ir a Centro y Sudamérica, pero todo a su debido tiempo. Este disco refleja la madurez de un artista que ha hecho de la independencia su sello de identidad”, comentó en entrevista.

Un éxito en streaming

Virlán ha sido un suceso y algo que celebra en grande es que en Spotify ha rebasado más de 12 millones de oyentes mensuales, lo que lo convierte en uno de los valores del género regional de mayor resonancia en esa plataforma digital. “Me gusta estar en contacto con mi gente y yo disfruto mucho los shows masivos. Ahora mismo estamos preparando un nuevo espectáculo para presentarlo fuera de México”, comenta el músico sinaloense.

Virlán García también es uno de los artistas que forma parte del espectáculo musical La Parranda Tour junto con Los Perdidos de Sinaloa y Alta Consigna.