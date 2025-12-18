Visibilizan la salud mental con arte

El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) dio a conocer a los ganadores de la 5ª Bienal Internacional de Cartel Oaxaca, certamen fundado por el artista plástico Francisco Toledo (1940-2019), con el propósito de mantener el vínculo entre arte gráfico y compromiso social, que destaca el papel del cartel como herramienta de memoria, crítica y transformación.

El tema central de este año fue la salud mental y se recibieron más de mil carteles, donde destacaron los trabajos Belén Itzel Nopal Alvarado, quien obtuvo el primer lugar, seguida por Rodolfo de Jesús Pizano Monroy y Francisco Villanueva. El jurado otorgó una mención honorífica para Luis David Moguel Ríos.

Los carteles ganadores se exhibirán en 2026 en una muestra junto con una selección de las creaciones más interesantes de este certamen en dos sedes: el IAGO y en el Museo Nacional de la Estampa (Munae).

En 2014, tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, Toledo colgó una manta con la palabra “Justicia” en la fachada del IAGO y, más tarde, elevó papalotes con los rostros de los jóvenes desaparecidos.

“Si los buscan bajo tierra, también hay que buscarlos en el cielo”, expresó entonces. De ese gesto nació la Bienal Internacional de Cartel Oaxaca, un espacio que desde 2015 ha reunido a artistas, cartelistas y estudiantes de México y del mundo para reflexionar sobre temas urgentes.

Sara López Ellitsgaard, presidenta de Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) dijo que “como sociedad, nos falta hablar de la salud mental, difundir información para desestigmatizar y crear espacios donde exista ayuda accesible y que el derecho a la salud en esta materia no sea solo para cierto sector”.