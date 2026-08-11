Visita la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada

La Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada es una de las más visibles y célebres del centro de la ciudad. Centrada el estudio de la economía, es gestionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ocupa lo que era el Antiguo Oratorio de San Felipe Neri. La colección incluye 86 mil 350 títulos y 114 mil 852 volúmenes.

En 1928, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consolidó los fondos del tesoro del México de los siglos XVIII y XIX. Lo que había sido la Capilla de la Emperatriz del Palacio Nacional se acondicionó para albergar las colecciones. Esta biblioteca se abrió al público en 1928 y fue rebautizada con el nombre actual en 1957.

Al crecer la colección, en 1970, fue trasladada a la nave principal del Antiguo Oratorio de San Felipe Neri.

El edificio

Fue construido entre 1751 y 1770, de la mano del arquitecto Ildefonso de Iniesta, quien había sido contratado por la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. La calle, antes conocida como Arco de San Agustín, fue rebautizada en esa época como San Felipe Neri, hoy República de El Salvador.

En 1702, la congregación obtuvo el reconocimiento del papa Inocencio XII para consagrarse como oratorio. Ese mismo año se inició la construcción, y el edificio fue inaugurado por el virrey Payo Enríquez de Rivera. En abril de 1751 se hizo necesaria una ampliación, para lo cual se contrató a Ildefonso de Iniesta. El proyecto, que incluía la todavía impresionante fachada, se vio truncado tanto por la falta de fondos como por un terremoto en abril de 1768.

La congregación del oratorio se trasladó entonces al Templo de La Profesa, que quedó vacante tras la expulsión de los jesuitas de Nueva España en 1767. El edificio sufrió entonces una grave decadencia, sirviendo incluso de establo durante algún tiempo.

Para 1857, albergaba el Teatro Arbeu, que funcionó como un importante centro de arte dramático hasta 1954. En 1959, el edificio fue expropiado y pasó a ser propiedad federal. A finales de la década de 1960, fue restaurado y acondicionado para albergar la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Gran parte de la fachada barroca original fue rehabilitada por el arquitecto Carlos Chanfón.

El mural de 2 mil metros cuadrados La Revolución y Los Elementos fue pintado por Vladimir Viktorovich Kibalchich Rusakov, más conocido como Vlady. Entre 1972 y 1982, pintó también la capilla lateral, conocida como la Freudiana, por su enfoque en la revolución sexual y el psicoanálisis. El Centro Vlady, en el barrio de Insurgentes Mixcoac, está dedicado a la conservación y estudio de su extensa obra.

Un recinto con mucha historia

Aunque la biblioteca fue abierta al público en octubre de 1928, su historia es compleja y oscilante. Comenzó a operar en 1928 en Palacio Nacional en, comparte el Gobierno de México, “lo que fue la herrería de la Casa de Moneda, ahora mejor conocida como Capilla de la Emperatriz”.

Sin embargo, con la ampliación del catálogo, el espacio no fue suficiente y en 1933 fue trasladada a los salones de Correo Mayor 31. Finalmente, cuando la capacidad dejó de ser suficiente y los libros pasaron más de 150 mil ejemplares, la biblioteca se mudó a su sede actual, el Antiguo Oratorio de San Felipe Neri en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Este edificio también contaría con una larga historia. Y es que, construido entre los años 1751 y 1770 para la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, el espacio fue primeramente destinado para la vida contemplativa de los religiosos. No obstante, conforme al congregación creció y cambió, se mudaron al Templo de la Profesa. Posterior a eso, el edificio fungió como teatro hasta que en 1959 fue expropiado por el gobierno. Finalmente, en la década de los sesenta, se le restauró para albergar a la famosa biblioteca que sigue en pie hasta la fecha.

Hoy en día la biblioteca está bajo el cuidado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y cuenta con un enorme acervo enfocado en ciencias sociales. Acoplándose a los cambios tecnológicos, comenzaron a digitalizar los fondos en el 2008, ofreciendo así un acceso más sencillo al Fondo Reservado Siglos XVI al XVIII y obras hemerográficas con decenas y hasta cientos de años de antigüedad.

¿Qué encontrarás en la biblioteca?

Eventos culturales

Te cruzarás con presentaciones de libros, conferencias, colegios y conciertos magníficos a los que podrás entrar de manera gratuita.

Acervo

Encontrarás un acervo con más de 300 mil ejemplares que, además, acerca la cultura e historia a más de cien personas al día. La biblioteca, especializada en ciencias sociales y humanidades, cuenta además con un enorme acervo hemerográfico; así, encontrarás copias del primer periódico de México, El Diario de México, y de periódicos como El Universal y Excélsior, cuyo trabajo va del siglo XIX a la actualidad.