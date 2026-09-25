Vitaminas y suplementos para la caída del pelo

No todas las cosas que prometen prevenir la caída del pelo funcionan, pero, de acuerdo con expertos, hay ciertas vitaminas, como la D y la A, que sí hacen una diferencia y pueden ayudar a que se mantenga sano, fuerte, sin quiebre y sin tanta caída.

La caída es relativamente normal. Las personas pueden perder hasta 100 cabellos por día y eso no es motivo de alarma, pero, hay factores, como las enfermedades o una dieta deficiente, que pueden hacer que la caída aumente y que comience a avanzar al territorio de la calvicie.

Para mantenerlo sano y prevenir una caída que ya no sea “normal”, lo que se recomienda es complementar tu alimentación y tu rutina de cuidado del pelo con las vitaminas, minerales y los suplementos correctos, en lugar de buscar tratamientos que prometen mucho, pero sin tener el respaldo de la ciencia.

Vitaminas y suplementos:

Biotina

De acuerdo con la International Society of Hair Restoration Surgery, la biotina es una de las mejores vitaminas para el crecimiento del pelo y la prevención de la caída, además de que su deficiencia conduce al adelgazamiento del pelo. No hace que el pelo vuelva a crecer cuando presentas calvicie, pero ayuda a que se mantenga sano, fuerte y a que se caiga menos porque fortalece los folículos, y puedes encontrarla de manera natural en el huevo, trigo, cereales de avena, arroz y productos lácteos.

Vitamina C

La vitamina C se recomienda mucho para la piel e incluso la encuentras en todo tipo de productos antiedad, pero también es muy importante para la salud del pelo, en parte porque es la que ayuda a que absorbas el hierro que necesitas. Además, como dice la Cleveland Clinic, ayuda a combatir los radicales libres que interfieren con el crecimiento y aceleran el envejecimiento de tu pelo.

Puedes encontrarla en suplementos o en alimentos como las frutas cítricas, el kiwi, las guayabas, las fresas y el brócoli.

Hierro

El hierro ayuda a mantener las funciones del cerebro, a producir energía y a cuidar tu sistema inmune, pero, como explica Harvard Health, también es un nutriente clave para la salud de tu pelo, ya que transporta oxígeno que permite que tus folículos se mantengan sanos y que se requiere para que el pelo pueda crecer.

La pérdida del pelo puede ser una señal de la deficiencia de hierro y se puede tratar por medio de suplementos o de una alimentación alta en este nutriente, que encuentras en alimentos como la carne roja, el pollo, las legumbres y los vegetales de hojas verdes oscuras.

Vitamina D

La vitamina D es importante para mantener el ciclo del crecimiento del pelo y para la prevención de la alopecia areata, y puedes obtenerla de alimentos como los pescados grasos, los hongos y los jugos fortificados.

Otras vitaminas que pueden ayudar:

Zinc

Vitamina A

Omega-3

Vitaminas del complejo B