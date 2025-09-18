Viuda de Xava Drago revela amenazas

La despedida de Xava Drago, integrante de Coda, no solo dejó un vacío en su familia, también abrió heridas. Su viuda, Ela Corez, aseguró que tras hacer público que existen disputas por la herencia del cantante y otros problemas en su entorno, ha comenzado a recibir amenazas.

En una reciente entrevista con TV Notas, Ela explicó que Xava se preocupó por dejar todo en orden para que a sus hijas no les faltara nada. Sin embargo, dijo que algunos familiares han tomado decisiones sin consultarle. También aclaró que el testamento del rockero aún no se ha abierto, aunque él le aseguró en vida que sus bienes estarían repartidos entre sus dos hijas.

Presunto responsable

Mediante su cuenta de Instagram, Ela, madre de la segunda hija de Xava Drago, mientras que Nicole, la primera, nació de la relación del músico con Jennifer Lynn Root, reveló el mensaje que recibió de un usuario identificado como Jorge Santiago.

Además de insultarla, el remitente la amenazó con difundir contenido explícito y cuestionó la paternidad de su hija. “Hazte un ADN para ver si de verdad tuviste hijos con él. No se te ocurra ir a un evento para nuestro Xava porque, donde te veamos, juro que no la vas a contar”, decía el texto.

Junto a la publicación, Ela explicó que ya se asesora legalmente para dar con el responsable. “He recibido este mensaje con amenazas, lo dejo aquí como antecedente de cualquier cosa. Obviamente todo esto irá dentro de lo legal”, escribió.

Ela también subrayó que la herencia no se limita a lo económico, sino que refleja el apoyo que en vida necesitaba Xava: “Todos se preguntarán por qué en tan poco tiempo con problemas así… Esto es tan solo mi defensa de cosas que han sucedido y que sabrán en su debido momento”, afirmó.

Agregó que decidió hacerlo público porque considera que la audiencia que acompañó al cantante en sus últimos días también merece saber lo que ocurre. Salvador Aguilar Hurtado, nombre real de Xava Drago, murió el 21 de agosto de 2025 a los 56 años, tras enfrentar un cáncer de estómago diagnosticado en 2024.

Aunque en un principio respondió bien a la cirugía, quimioterapia y radiación, en abril de 2025 recayó y fue nuevamente hospitalizado, motivo por el que se organizaron colectas para apoyarlo.