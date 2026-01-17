¡Viva el gusto de nosotros, muchachos!

Chiapa de Corzo está de festejo. Ríos de monteras inundan la ciudad mientras se mueven al ritmo del tambor y el carrizo. El calendario marca la primera salida de los parachicos dentro de la Fiesta Grande, después de más de un año de haber prometido frente a San Sebastián Mártir que volverían a salir a las calles para danzar. Algunos están cumpliendo su manda, otros acuden al llamado simplemente porque les gusta la tradición y vestirse de parachicos.

El llamado

A través de las redes sociales, Cuarto Poder documentó el primer día de la salida de los parachicos. En su mensaje, Rubisel Gómez Ningenda, quien es la máxima autoridad de estos personajes, reiteró el llamado a respetar la vestimenta y a bailar con devoción y entrega a los santos.

Recordó que el personaje del parachico es un símbolo familiar de alegría y tradición, que pertenece únicamente a la Fiesta Grande. Durante el día, cientos de danzantes se reunieron en la Plaza del Parachico, donde se sirvió el puerco con arroz, con el que alimentaron a las personas que llegaron de diversos rincones del mundo.

Posteriormente, recorrieron las calles de Chiapa de Corzo acompañando la imagen del Señor de Esquipulas, y también visitaron diversos hogares donde se encuentran las imágenes de los santos.

Ritual

Una de las acciones que más llamaron la atención fue cuando Rubisel Gómez Nigenda, patrón de los parachicos, bailó el tradicional zapateado mientras los demás se arrodillaban frente a él como una manera de dimitir de sus pecados.

El recorrido se prolongó por varias horas, con el cuerpo cansado pero con el espíritu intacto. Los parachicos se alistan para salir nuevamente este domingo 18 de enero, día en el que visitarán el panteón municipal, donde danzarán en honor de los patrones ya fallecidos.

El 15 de enero es la fecha de una de las celebraciones más importantes de la Fiesta Grande. Las danzas representan una ofrenda a tres santos: Señor de Esquipulas, San Antonio Abad y San Sebastián Mártir.