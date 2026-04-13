Vivar celebra el éxito de Vecinos

Edgar Vivar, el entrañable señor Barriga y Ñoño, no tiene idea de por qué la serie Vecinos lleve más de 20 temporadas al aire, cuando se trata de una producción de comedia blanca. No lo dice en tono de reclamos o sorpresa, sino con cierto orgullo porque desde hace cinco años forma parte de ella.

Vecinos, donde interpreta a un músico solitario, es una serie que este fin de semana mostrará nuevos capítulos. “Me imagino que hay un sector del público que le apuestan a la comedia familiar, la televisión se ha diversificado, hay un humor para todo el mundo, pero hay quienes les gusta la comedia de este tono”, comentó.

Un rostro conocido

“Hay gente que se adueña de los personajes y las situaciones, que los consideran parte de su cotidiano. Yo tuve la fortuna de estar en un programa (‘El Chavo del 8’) que también estuvo muchos años y creo se está repitiendo lo mismo”, comenta.

En el cine, señala, pasa lo mismo. Hace tres años integró la cinta Poderoso Victoria en donde no había una sola grosería o palabra en doble sentido. La cinta fue de las más vistas en México, se lanzó en otros países como España y hubo intentos de otros, como la India, de hacer un remake.

“Es un humor que gusta, pero lo importante es que el sol sale para todo; ahora más que nunca todo se ha diversificado, hay humor para todos, lo que antes no pensaba fuera a haber, ahora sí y lo que políticamente era correcto, ahora no, como en todo”, expresa.

La próxima semana Vivar, quien en su momento también actuó en la cinta El orfanato, se sumará al elenco de una serie producida por Carlos Barbasano (El Mochaorejas). Y a finales de año regresará a los foros de Vecinos para grabar dos nuevas temporadas.

Este domingo la producción presentará tres nuevos episodios en televisión abierta: “Curso de verano”, “Soy el bipolar” y “El Godín de Oro”. Recientemente, Vivar fue reconocido por la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes (AMCI).