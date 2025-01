En un encuentro con la prensa, el actor Édgar Vivar defendió el programa El Chavo del 8 a pesar de que ahora se le ha señalado por promover el bullying.

Édgar, quien interpretó a personajes clave como el señor Barriga y Ñoño, fue cuestionado sobre cómo las nuevas generaciones no ven con buenos ojos las burlas o las situaciones de violencia emocional a las que se exponen sus personajes.

Vivar defendió el contexto en el que se desarrolló el programa. “Todo tiene su tiempo y su circunstancia. Lo que antes era políticamente correcto ahora no lo es. La comicidad que se hacía antes no era políticamente correcta, y el ‘bullying’ era políticamente correcto. Cada cosa tiene sus situaciones”, indicó.

Entusiasmado

El famoso se mostró agradecido con sus personajes. “El señor Barriga me hizo ser conocido en muchos países, y Ñoño me permitió jugar con mi niño interior”. Además, el histrión celebró que el programa volverá a estar disponible para el público. “Estoy muy complacido y entusiasmado de que haya una nueva generación de público que no tenía el referente de los programas más que por Youtube o los dibujos animados. Ahora pueden ver de dónde viene todo”, afirmó Vivar.