Vive Latino 2027 revela su cartel

La edición 2027 del Vive Latino, a celebrarse los días 13 y 14 de marzo próximo, ha dado a conocer su line up con más de 40 exponentes musicales, entre los que destacan Mötley Crüe, 31 Minutos, Laureano Brizuela, Ed Maverick y Polymarchs.

En una dinámica organizada en el estadio GNP Seguros salieron los nombres de quienes integrarán el cartel, generando varios comentarios positivos y negativos en redes sociales.

Hubo quienes cuestionaron la aceptación de Latin Mafia, pero también quienes dijeron que siempre hay críticas, pero la gente buscará por todos los medios asistir a las jornadas musicales.

Cartel

Inspector, Mi Banda El Mexicano, Residente, Zurdok, La Gusana Ciega, Ximena Sariñana, Cultura Profética y Bandalos Chinos confirmaron la lista.

Pero también estarán Liquits, Los Vaguens, Amanditita, Los Auténticos Decadentes y Placebo. La preventa de boletos Banamex comenzará el próximo día 11, mientras que la general, horas después, el día 12.

El Vive Latino es el encuentro musical más importante de México y uno de los principales de Iberoamérica. Fue creado en 1998 y en su primera edición participaron poco más de 40 grupos y solistas.