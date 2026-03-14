Vive Latino: un emblema cultural

La edición 26 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino está a punto de iniciar con un cartel que incluye desde Juanes hasta The Smashing Pumpkins.

La fiesta musical, que se realizará en cinco escenarios simultáneos con alrededor de 80 actuaciones musicales, enfrentó cambios de última hora, como la cancelación de la agrupación estadounidense The Mars Volta. “Sí tuvimos un aviso de cancelación, pero ahora tiene mejor horario una banda, Ladrones, que está creciendo mucho”, aclaró Jorge Puig, director del festival.

El ejecutivo también destacó que el Vive Latin es un referente de esparcimiento y cultura. “Es multigeneracional, ecléctico, parte del paisaje cultural de la ciudad. Garantizamos la seguridad como todos los conciertos que se hacen aquí en el estadio”, destacó Puig.

De la Catedral al festival

La celebración eucarística había terminado, pero en las paredes de la Catedral Metropolitana resonó la canción “Tengo mucho que aprender de ti”, en honor a uno de los mejores cantantes de México, Emmanuel, quién la noche de este jueves celebró 50 años de carrera artística con una ceremonia religiosa.

“Te sientes como despertando de un sueño, porque no te pones metas para esto, no te fijas una distancia antes, solo te entregas y buscas, te arriesgas a hacer cosas nuevas, algunas funcionan otras no, pero siempre tienes las esperanzas que las cosas funcionen”, dijo Emmanuel al final de la celebración visiblemente emocionado por lo recién vivido.

Para el artista, la clave de su permanencia en el gusto del público es que siempre ha estado abierto a explorar y experimentar cosas nuevas, pero sin perder de vista su esencia, una buena voz, grandes canciones y su conexión con el público. “Ese ha sido mi camino en estos 50 años, un continuo buscar, encontrar y arriesgarme”, afirma.

Una de las cosas que lo tuvo muy feliz en esta celebración, fue la presencia de algunos de sus amigos, como Rebecca de Alba, Yuri y su esposo Rodrigo, Manuel Mijares, Coque Muñiz, Eduardo Verástegui, por mencionar algunos.

“Un montón de amigos que me han acompañado con sus pláticas, con sus aplausos y con sus críticas, y además un público a quien le debo todo, porque me han sostenido en estos 50 años; algunos se han adherido en los últimos años, que son los jóvenes que han descubierto estás canciones y ahora van a los shows, y yo feliz de poder alimentar estos corazones”.

Pese al paso del tiempo Emmanuel aseguró que no ha perdido la ilusión de pisar un escenario, que siempre le provoca emoción el estar a punto de salir a actuar; por eso está disfrutando la expectativa que le provoca su próxima presentación en el Vive Latino, lo cual sucederá el domingo 15 de marzo.

“Estos festivales son una experiencia diferente, maravillosa, es poder llegar a más generaciones”, expresó el intérprete de temas como “La chica de humo” y “Toda la vida”.