Vive momento de pánico en pleno show

The Lifetimes Tour de Katy Perry es espectacular, gran parte de él se da en las alturas, pues la estrella de pop vuela en múltiples ocasiones durante su show y cada una es más asombrosa que la otra, sin embargo, los sustos han estado presentes, el más reciente en San Francisco, donde se presentó el viernes y vivió un momento de pánico del que ella misma se burla.

Resulta que la mariposa gigante con la que recorre el escenario sufrió una falla en pleno vuelo mientras cantaba “Firework”, el momento, Katy lo vivió entre risas nerviosas y el asombro del público que no sabía si la mariposa sólo había sufrido un desajuste o si se iba a desprender y en el peor de los escenarios la cantante de 40 años caería sobre ellos.

El video del instantese volvió viral

La artista tomó el asunto con humor al compartir en sus redes cómo comenzó todo esa noche en San Francisco y cómo terminó, así como la expresión exacta de ella cuando la mariposa se desajustó en las alturas mientras ella estaba subida encima de ella.

Empodera a niña mexicana

Durante su presentación en el Kia Forum de Inglewood, California, la cantante subió al escenario a una niña que, visiblemente nerviosa, titubeaba al responder de dónde era. “Vengo de… México”, dijo la pequeña con timidez.

Pero Katy no la dejó ahí. Con una sonrisa cálida y firmeza, la animó a decirlo con más fuerza: “No, no, no. Tienes que decirlo fuerte y orgullosa”.

Y así fue. La niña, contagiada por el apoyo de su ídolo, levantó la voz y exclamó: “¡Soy de México!”.

El público estalló en aplausos y vítores, celebrando no solo el momento, sino también el mensaje de orgullo e identidad en un contexto donde muchas familias migrantes viven con miedo.

Katy Perry sigue con su exitosa gira mientras pasan los días desde que se confirmó la separación con el actor Orlando Bloom. Medios como People y USA Today citaron un comunicado que decía que la pareja “ha estado ajustando su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida” y que continuarían siendo vistos en público con su hija.

El comunicado, atribuido a representantes de ambas estrellas, decía que su prioridad sería criar a su hija con “amor, estabilidad y respeto mutuo”.

El comunicado se produjo una semana después de que circularan informes sobre la ruptura de la pareja antes de la boda del multimillonario Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos, a la que Bloom asistió solo.

Perry, de 40 años, y Bloom, de 48, han estado vinculados románticamente desde 2016. La pareja se separó en 2017, pero se reconciliaron poco después, comprometiéndose el Día de San Valentín de 2019.

Bloom y su exesposa, la modelo australiana Miranda Kerr, tienen un hijo, Flynn, que nació en 2011. Daisy es la única hija de Perry.