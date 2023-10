Jessica Chastain realizó una visita a México para participar en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2023. Ahí, la actriz presentó la película Memory, dirigida por Michel Franco.

Al llegar al evento, la famosa se dio el tiempo para convivir con sus fans mexicanos. Incluso, se tomó fotos de recuerdo y firmó autógrafos a las personas que esperaban por ella fuera del lugar.

Por medio de Twitter, ahora X, los admiradores de la galardonada al Óscar compartieron las muestras de gratitud y cariño que Chastain tuvo con ellos. “Le pedí a Jessica Chastain que me dibujara una estrella porque quiero que sea mi primer tatuaje, y ella lo hizo con mucho gusto, después me dio un abrazo y me dijo thank you #FICM”, escribió una usuaria.

Sin embargo, una pequeña fan llamó la atención de Jessica Chastain. Fue en la plataforma Tiktok que se viralizó el momento en que la actriz quedó maravillada por una niña que asistió al festival. “¿Cómo se dice ‘es bonita’?”, preguntó la celebridad para tratar de hacerle un elogio a la pequeña en español.

Jessica Chastain se puso de cuclillas ante la menor y en seguida le dijo “eres muy bonita”, hecho que causó furor entre los fanáticos presentes e internautas. Por supuesto, también le firmó una fotografía y la abrazó, según se aprecia en el clip original compartido por Sensacine Latam.