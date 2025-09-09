Vivian de la Torre da su versión

El caso del asesinato de la influencer y modelo mexicana de 23 años, Valeria Márquez, sigue conmocionando al país, pues a casi cuatro meses de su muerte, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha confirmado detenidos ni culpables y la investigación parece detenida.

La creadora de contenido perdió la vida el pasado 13 de mayo del 2025, en el interior de su local Blossom The Beauty Lounge, un salón de belleza ubicado en el municipio de Zapopan en Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo en la plataforma de Tiktok.

El pasado 7 de junio, la mejora amiga de Márquez salió a dar su versión de los hechos en una entrevista exclusiva para el canal de Youtube del investigador independiente MafianTV, donde aclaró los supuestos rumores de su participación en la muerte de la influencer.

La mejor amiga de Valeria, Vivian de la Torre, fue una de las principales sospechosas señaladas por los seguidores de la joven, pues su comportamiento durante el atentado y la falta de pruebas concisas sembró desconfianza en los usuarios.

Responde a cuestionamientos

En las últimas semanas, Vivian ha hecho transmisiones en vivo a través de su cuenta personal en Tiktok, en donde diversos internautas no tardaron en arremeterla con preguntas personales sobre su implicación del suceso, señalando supuestas incongruencias en sus declaraciones.

En un live, una usuaria lanzó una acusación directa en los comentarios hacia Vivian: “Tú le pediste que se quedara”. A lo que la joven respondió: “Yo le dije que se quedara, pero a mis regalos nada más, nunca le dije que se quedara todo el tiempo”.

A falta de información oficial y en busca de una respuesta convincente, los usuarios han reparado en las contradicciones de las declaraciones públicas que Vivian ha dado, acusando que algunas veces afirma que estuvo dentro de la transmisión cuando ocurrió el suceso y que fue testigo de todo, mientras que otras refuta que no vio lo que pasó. “Creí que estaba agachada buscando algo”, declaró.

Por otro lado, destacaron el cambio físico de la joven, pues ahora luce un tono más rubio de cabello y unos lentes de contacto de color azul claro, especulando sobre una presunta “fijación” con el aspecto de Valeria Márquez y su esfuerzo por parecerse a ella.

Por su parte, la joven jalisciense ha recalcado en numerosas ocasiones que ya está “harta” de responder a este tipo de acusaciones y ha dicho que a pesar de haber vuelto a estar activa en redes sociales no significa que ya no se encuentre en duelo. “La voy a extrañar toda mi vida”, declaró.

Hoy en día, la investigación permanece activa; sin embargo, luego de cuatro meses del asesinato de la joven influencer, no se han confirmado detenciones o identificado a culpables. Aunque el pasado mes de julio, las autoridades de Jalisco aseguraron que “ya había avances” en el proceso de investigación.

No obstante, la viralización de estas nuevas versiones de la amiga de Valeria, Vivian de la Torre, han hecho resurgir distintas especulaciones y teorías sobre el asesinato de la creadora de contenido.