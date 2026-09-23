Vivir Quintana cuestiona el poder femenino

Aunque las mujeres han ganado espacios importantes dentro de la industria musical, Vivir Quintana considera que todavía existe una brecha que no solo se refleja en quiénes suben a los escenarios, sino en la desconfianza que existe para que puedan encabezar grandes eventos.

La cantautora, quien participa en la serie Mal de amores con el tema “Cuando nos vemos”, señaló que aún persiste la idea de que un cartel integrado por mujeres representa un riesgo cuando se trata ventas. “Supe de un festival que se iba a hacer de puras mujeres, y al final no se hizo porque era como de: ‘¿Y si no viene tanta gente?’. Todavía nos falta creer que nosotras sí podemos llenar y ser las dueñas de estos escenarios”, dijo a los medios de comunicación.

Similitudes

Para Quintana, esa desigualdad conecta también con la historia que cuenta Mal de amores, la nueva serie de Netflix y que retrata a mujeres que buscan decidir sobre sus destinos en el México de principios del siglo XX. “Las mujeres hemos tenido, lamentablemente, que estar siempre trabajando y haciendo fuerza porque no nacimos con el mundo prometido como ellos. Siempre tenemos que ganarnos nuestros lugares”, agregó.

La compositora considera que, aunque actualmente existe una mayor representación femenina en diversas materias, todavía queda mucho camino por recorrer. “Estamos en 2026 y siguen pasando muchas cosas. Creo que las mujeres hemos resistido a través de la historia”.

Su participación en Mal de amores tiene, además, un componente personal pues la cantautora reveló que conocía la novela desde hace dos décadas y que, cuando vio la adaptación cinematográfica de Arráncame la vida, se preguntó por qué la otra obra de Mastretta no había llegado también a la pantalla.

La oportunidad apareció años después. La producción se acercó a ella para encargarle una canción inspirada en la historia. La sorpresa llegó después, cuando le propusieron interpretarla con Lila Downs.