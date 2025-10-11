Vivir Quintana llega al Esperanza Iris

Desde hace algún tiempo la canción latinoamericana ha estado dominada por el talento femenino, Vivir Quintana es una de las voces que abandera este fenómeno y su obra se ha convertido en verdaderos himnos del movimiento feminista actual.

Cientos de fanáticos que se dieron cita en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris pudieron experimentar la potencia vocal de la cantautora coahuilense y sobre todo la pasión que Quintana irradia por cada poro de su piel, ahora acompañada por una banda completa compuesta cien por ciento de mujeres.

Mientras la gente llegaba a sus respectivos asientos, la cantautora tijuanense Nidia Barajas, fue la encargada de abrir el concierto interpretando temas como “Libre e incendiaria” o “Las coyotas”, con los que prendió los corazones de los presentes gracias a su musicalidad y letras profundas.