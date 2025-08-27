Vivir Quintana se casó

Vivir Quintana acaba de experimentar uno de los días más felices de su vida: su boda. La cantante coahuilense se casó hace unos días con su pareja sentimental, una joven de la que muy poco se sabe.

La noticia fue compartida a través de las redes sociales de la también compositora, donde publicó una serie de románticas fotografías en blanco y negro que muestran un poco de la ceremonia. En las imágenes, aparece Quintana luciendo un traje negro de tres piezas y botas, mientras que su pareja viste un vestido blanco con tirantes y detalles bordados al frente, y las cuales acompañó con la frase: “Qué bendición es sentirse enamorada”.

Otro detalle que llamó la atención es el cuidado de Quintana por mantener en completa discreción la identidad de su ahora esposa, y es que solo se aprecia parcialmente su rostro. “Quiero celebrar con ustedes este sentimiento”, agregó.

La publicación recibió múltiples comentarios de felicitación y buenos deseos de parte de sus seguidores, quienes celebraron el anuncio y expresaron entusiasmo por la nueva etapa de la cantante.

Vivir, a pesar de tener una larga trayectoria en la música, se dio a conocer con “Canción sin miedo”, una protesta contra los feminicidios y que ha servido de consigna para las marchas del 8M.