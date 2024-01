A Vivir Quintana no se le olvida que una vez solo reunió 170 pesos en uno de sus conciertos en la Ciudad de México. “Al terminar dije ‘¡uy!, no me alcanza ni para el Uber y ya es bien noche’”, cuenta Quintana en entrevista.

La originaria de Coahuila que ganó fama tras componer “Canción sin miedo”, el tema que se ha convertido en himno de la lucha contra los feminicidios, recuerda que muchas veces la asistencia era poca en los bares y cafés donde comenzó, por eso ahora, que se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional —lugar que puede albergar hasta a mil personas— le dedica el logro a quienes la ayudaron en ese entonces.

“Se me acercaban chavas a quienes ya les tenía confianza y me decían ‘¿no quieres que te demos un aventón?’, a esa gente, por ejemplo, le dedico esta presentación”, subraya.