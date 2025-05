Vocalista de Coda enfrenta dura batalla

Durante los años 90, su voz se convirtió en el estandarte de una generación. Temas como “Aún” no solo marcaron el éxito de Coda, sino que consolidaron a Xava Drago como uno de los grandes vocalistas del rock mexicano. Ahora el cantante libra uno de los retos más difíciles de su vida.

Salvador Aguilar Hurtado, nombre real del músico, fue diagnosticado con cáncer de estómago por segunda ocasión y, a través de las redes sociales, sus compañeros y amigos han pedido la ayuda de los fans.

Mediante un mensaje que publicaron en su cuenta oficial, los integrantes de la banda explicaron que mantuvieron la situación en privado por petición de propio Xava; sin embargo, en estos momentos tan complicados esperan que el público se una para darle una mejor calidad de vida. “Xava Drago lleva un tiempo enfrentando una dura batalla de salud. Hoy compartimos esta noticia para pedir su apoyo”, escribió la agrupación. Incluso, explicaron que están creando un fondo en beneficio del intérprete e invitaron a sus seguidores a sumarse. “El objetivo es brindarle una mejor calidad de vida y acompañarlo en este momento tan difícil. Cada granito suma y tu apoyo puede hacer una gran diferencia”.

Diagnóstico

Fue en agosto del 2024 cuando Xava anunció, en su perfil de Instagram que había sido sometido a una operación por un tumor canceroso en el estómago. Según detalló, para salvar su vida, los médicos tuvieron que extirparle todo el órgano, por lo que se ausentaría de los compromisos que ya tenía pactados. A la par, inició un tratamiento de quimio y radioterapia, que tras varios meses dio resultado.

Para marzo de este año, el cantante anunció que se encontraba libre de cáncer; sin embargo, continuaría en revisión médica. Por desgracia, un mes más tarde volvió a tomar sus redes sociales para compartir que el cáncer había vuelto. “No soy de tirarme para que me levanten, solo les informo que he estado tres semanas hospitalizado. Mañana me pondrán una sonda porque el alimento no pasa por mi intestino. Tristemente el bicho me volvió y tendré que hacer más quimios”, escribió.

La respuesta de los fans no se hizo esperar y no solo se solidarizaron con él, sino que le expresaron su admiración y cariño por su actitud ante este serio problema.