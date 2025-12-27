Vocalista divide opiniones

La presencia de James Hetfield, vocalista y fundador de Metallica, en calles de Sonora, México había llamado la atención. Resulta que su presencia en el país se debió a su gusto por practicar cacería deportiva, acompañado por su hijo Castor Hetfield.

Así lo confirmó una publicación del Terranova Ranch, un establecimiento especializado en esta actividad. “¡Felicidades, Sr. Hetfield! Fue un placer tenerlo en el rancho. Esperamos que lo haya disfrutado tanto como nosotros”, escribió la empresa en su Instagram, acompañado de imágenes del músico en su experiencia y aventura entre animales y un equipo profesional.

Tras difundirse las imágenes, titulares redujeron la visita del también guitarrista a frases provocadoras como: “Vocalista de Metallica viaja a Sonora para matar animales”.

Sin embargo, especialistas en fauna y fotógrafos de naturaleza que participaron en la jornada, como Gerardo L. Gerardo, defendieron públicamente la caza, destacando que esta actividad cinegética en Sonora es legal, regulada y forma parte de un modelo de conservación ambiental y animal. “Cada jornada regulada genera empleo en el medio rural y recursos para el manejo de la fauna”, explicó el fotógrafo en sus redes.

Uno de los argumentos centrales a favor de la cacería regulada es la recuperación de especies que estuvieron al borde de la desaparición.

Según especialistas, poblaciones de borrego cimarrón, venado bura y venado cola blanca se han restablecido gracias a los programas de manejo en ranchos cinegéticos.