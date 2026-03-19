Vocalista enfrenta acusaciones

Fernanda Redondo denunció ante la Fiscalía de Mazatlán a Rafael González, vocalista de Los Recoditos, por presunta violencia física, mental y psicológica. La denuncia se presenta más de una semana después de que Redondo lo señalara públicamente por el maltrato que, según su versión, vivió durante 12 años de relación.

Redondo compartió el avance del caso en el programa Ho”, donde pidió justicia y reveló que coincidió con González en las instalaciones del Ministerio Público. “También iba a poner su denuncia con el abogado, lo cual creo que fue solo por violencia”, comentó.

Sobre los videos difundidos en redes sociales en los que se observa autolesionándose, Redondo explicó que ya fue valorada por un médico legista, quien documentó sus lesiones. “Yo solamente me defendí dando una mordida”, dijo en referencia a un episodio violento que habría ocurrió con el cantante. Además, señaló que González la contactó recientemente, a pesar de que existe una orden de restricción. “Tengo pruebas donde él me pasa su dirección, estaba muy borracho”, afirmó.

Respecto al proceso legal, Redondo indicó que no busca que González sea encarcelado, ya que es el padre de su hija, pero sí que se haga justicia y se aclare su situación. “Siento que se me está juzgando solamente por tener una condición mental, por explotar cuando esta persona me llevaba al límite”, expresó.

Videos y testimonio público

Las acusaciones fueron difundidas principalmente en Instagram y Tiktok, donde Redondo expuso con mayor detalle su versión de los hechos y mencionó presuntas infidelidades. En Instagram, compartió un video dentro de un automóvil junto al cantante, con el rostro visiblemente golpeado, diciendo: “Amiga, guárdame este video, por favor. Mira cómo me tiene él, mira”. En las imágenes, González aparece conduciendo y revisando su celular.

Más tarde publicó otro video en Tiktok en el que se identifica y afirma que, durante su relación, fue víctima de violencia. Según su testimonio, esta situación derivó en problemas de salud mental, atención psiquiátrica y episodios depresivos.