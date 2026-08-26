Voces Inquebrantables arman concierto

Desde el teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez, el colectivo Voces Chiapanecas Independientes dio los pormenores del concierto “Voces Inquebrantables, música clásica mexicana”, que se llevará a cabo este miércoles, a partir de las 19:00 horas.

La actividad contará con la participación de sopranos, mezzosopranos y barítonos, además de la dirección del pianista Ernesto Esperilla García.

Grandes voces

Adelantaron que el público podrá disfrutar piezas de Manuel M. Ponce y María Grever, y algunas composiciones del maestro Ernesto Esperilla, en la voz de cantantes como Jaqueline Brizet, Amarantha Gómez, Jacinta Fuentes, Rouse Maza, Rubiceli León, Salam Atik y Alejandra Berlín, así como niñas y niños que darán frescura y energía al escenario.

Detallaron que el concierto tendrá una duración aproximada de una hora. Las intérpretes Rouse Maza y Jacinta Fuentes reiteraron la invitación a este evento que reunirá a artistas de gran calidad, quienes participarán con gran cariño y profesionalismo.

Asimismo, señalaron que con esta velada se busca consolidad un espacio para la música clásica mexicana y abrir nuevas oportunidades de difusión cultural en Chiapas, reafirmando que la música es también un puente de comunidad y memoria.

Voces Inquebrantables es un colectivo conformado por intérpretes chiapanecas que, acompañadas del maestro Ernesto Esperilla, han tenido diversas presentaciones. Una de las más recientes tuvo lugar en Plaza Galerías, donde se contó con la participación de Jacqueline Brizet y Jacinta Fuentes, quien cantó “La Martiniana”.

Para conocer más sobre la propuesta de este grupo, los interesados pueden acudir al concierto de este miércoles.