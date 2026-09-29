Voces intensas y Desatadas

Hablar del pasado no es sencillo para muchos, menos cuando se trata de recordar aquellas historias de amor que dejaron heridas, aprendizajes y preguntas que tardaron años en encontrar respuesta.

Con base en este eje Martha Carrillo, Paulina Greenham, Anamar Orihuela y Karla Lara dieron forma a Desatadas, concepto escénico en el que dejan atrás los silencios y cuentan esas experiencias que alguna vez les dolieron. “Nos hemos desatado de la posición de víctima, porque todos los días queremos ser auténticas y amorosas con nosotras mismas”, explica Martha Carrillo.

La periodista prepara este montaje junto con sus compañeras como un ejercicio de honestidad en el que no esconde las equivocaciones ni maquilla las heridas, sino que las comparte para encontrar en ellas enseñanzas. “Buscamos que estas historias que vamos a compartir en realidad sean una lección para todas, una inspiración”.

Vivencias femeninas

Anamar Orihuela, psicoterapeuta, llevará al escenario la experiencia detrás de una relación que fue lo que la llevó a escribir Hambre de hombre, una guía sobre las dificultades en las relaciones de pareja y el camino para recuperar el amor propio. “Voy a compartir el momento más aleccionador de mi historia, quien me llevó a escribir ‘Hambre de hombre’ y que me llevó en mucho a decidir dejar de hacer todo por ser elegida”, señala.

Las cuatro historias son voces de mujeres que se rompieron y se reconstruyeron. Para la conferencista Karla Lara esta experiencia la lleva a compartir su vida con la de tres mujeres a las que admira. “Me siento orgullosa de cuando nos paramos a hablar nuestras historias, de cómo nos conmovemos y se nos quiebra la voz, pero nos recomponemos para poder contar la historia”, cuenta Karla.

Desatadas se presentará en el Foro Red Access en tres fechas: el 1 de octubre, 5 de noviembre y 17 de diciembre.