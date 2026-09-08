Voces por la Paz fue una fiesta

Con el arte y la cultura como puntos de encuentro entre territorios, 120 niñas, niños y jóvenes de Tamaulipas y San Luis Potosí participaron este viernes 4 de septiembre de 2026 en Inspiración Huasteca, la segunda Fiesta Biestatal Voces por la Paz 2026, realizada en Barco. Centro Cultural para las Infancias, en Tampico, Tamaulipas.

La actividad es organizada por la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC) de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, en coordinación con el gobierno del estado de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA).

Por medio de la danza, el teatro, la literatura, el circo, la música, la fotografía y las artes plásticas, integrantes de los Semilleros Creativos de Paz compartieron con sus comunidades los procesos de creación que desarrollan en sus territorios.

En este sentido, el director general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura, Antonio Zúñiga Chaparro, señaló que encuentros como Inspiración Huasteca consolidan una política cultural territorializada y descentralizada, al llevar los Semilleros Creativos de Paz directamente a municipios y barrios, donde se generan espacios seguros para niñas, niños y jóvenes a través del intercambio de saberes, el diálogo entre comunidades y el fortalecimiento de los procesos pedagógicos locales.

Por su parte, el director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, Héctor Romero Lecanda, destacó el compromiso de garantizar que los derechos culturales de niñas, niños y jóvenes sean una realidad cotidiana y accesible, mediante espacios donde puedan participar, crear y transformar su entorno. Asimismo, señaló que el arte es una herramienta para tejer la paz, fortalecer el tejido social y dignificar las identidades, al tiempo que reconoció en las infancias y juventudes a agentes culturales capaces de contribuir a la transformación de sus comunidades.

Arte, identidad y territorio

La identidad y las expresiones de Tamaulipas estuvieron presentes con el Popurrí Huasteco del Semillero Creativo de Paz de Danza Folklórica en Gómez Farías, los trabajos de los Semilleros Creativos de Paz de Artes Plásticas y Pintura en Altamira y las fotografías del Semillero de Producción Audiovisual de Ciudad Victoria. A estas propuestas se sumaron una muestra del Laboratorio de Teatro Comunitario “Entre Niñas, Niños y Tordos”, de Barra del Tordo, Aldama; la exposición gráfica del Laboratorio de Arte Comunitario para infancias de Barco; la exposición “Fotojardín”, presentada por niñas y niños de Barco en colaboración con Fotoseptiembre y el Centro de la Imagen, así como la participación de la Orquesta Sinfónica Comunitaria de Tampico, dirigida por David Pesina.

La palabra, el circo y el movimiento como espacios de encuentro

Desde San Luis Potosí, la palabra cobró voz en tének y español con poemas de autoría de integrantes del Semillero Creativo de Paz de Literatura Creativa en Tanlajás. La jornada continuó con “Diabolistas”, exhibición de yoyo chino del Semillero Creativo de Paz de Circo Social en Coxcatlán, y un repertorio de danza contemporánea y danza-teatro del Semillero Creativo de Paz de Danza Contemporánea en Huehuetlán.

Inspiración Huasteca forma parte de Voces por la Paz 2026, iniciativa de alcance nacional que se realiza en las 32 entidades federativas para contribuir a la reconstrucción del tejido social mediante el arte, la cultura y el trabajo comunitario.

En 2026, las actividades reúnen a 299 Semilleros Creativos de Paz y a más de ocho mil 450 niñas, niños y jóvenes en todo el país; de ellos, más de cinco mil participan en 17 municipios considerados Territorios de Paz.