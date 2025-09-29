Volver al Futuro vuelve a los cines

Cuarenta años después de su estreno original, Volver al futuro regresa a los cines de México para revivir la magia de Marty McFly, Doc Brown y el legendario DeLorean, esta vez en formatos 4DX e IMAX, y con menú especial. La película, producida por Steven Spielberg y dirigida por Robert Zemeckis en 1985, sorprendió a la audiencia con sus viajes en el tiempo, autos voladores y escenas inolvidables gracias a innovadoras técnicas visuales.

Cinépolis anunció que proyectará la película en más de 90 ciudades, en formato tradicional y por primera vez en 4DX e IMAX, para ofrecer una experiencia inmersiva.

La preventa comenzó el pasado viernes, mientras que el estreno oficial será el 23 de octubre. Ese mismo día habrá funciones especiales en Cinépolis VIP con un menú temático exclusivo, disponibles en dos horarios: 6:30 p.m. y 9:30 p.m., con un costo de 750 pesos por persona.

¿De qué trata Volver al futuro?

Marty McFly es un adolescente amigo del excéntrico científico Doc Brown. Cuando la máquina del tiempo creada por Doc funciona por accidente, Marty viaja a 1955, cuando sus padres aún no se conocían. Tras interferir en su primer encuentro, deberá asegurarse de que se enamoren y se casen para no poner en riesgo su propia existencia.