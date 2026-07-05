Voz de Naruto anima a “La Hormiga”

La actriz de doblaje Isabel Martiñon sorprendió al futbolista mexicano Armando González, luego de publicar un video interpretando al famoso personaje japonés Naruto Uzumaki, quien ha llevado su voz en español latino desde 2003.

Isabel se ha encargado de mantener esta voz que se caracteriza por un tono energético y rebelde, acompañando la personalidad eufórica del personaje creado en 1999 por el mangaka Masashi Kishimoto.

A través de redes sociales, la actriz compartió un video especial dedicado al delantero del Club Deportivo Guadalajara (Chivas), apodado como “La Hormiga”, quien es conocido por su afición al ánime japonés.

Con la voz de Naruto, Isabel le encomendó una misión de rango “S” muy importante al jugador: enfrentar con fuerza la ronda más complicada de la justa mundialista y traer la Copa del Mundo a México, junto con el equipo tricolor.

Las palabras

“Porque tú eres el jugador más perrón amigo, de veras”, detalló Isabel en su mensaje. El anuncio llegó a los ojos del jugador, apodado por la afición local como el “otaku del gol”, quien comentó la publicación expresando: “Deveras”.

Como era de esperarse el video generó diversas reacciones entre los internautas en redes sociales, quienes animaron a jugador y agradecieron el gesto de la actriz de doblaje.

Para el delantero mexicano de 23 años, este mensaje representa más que un simple saludo, pues a lo largo de su carrera en el futbol ha demostrado su pasión por el ánime, siendo sus series favoritas Fullmetal Alchemist y Blue Lock.

Este cariño por las series animadas se ha reflejado constantemente en la cancha, con sus celebraciones de goles inspiradas en los movimientos y gesticulaciones de personajes populares, como el “jutsu de bola de fuego” de Sasuke Uchiha.