Vuelo 93 relata atentado terrorista

El estilo de cine documental del británico Paul Greengrass hace de Vuelo 93, una de las cintas imprescindibles para entender los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

La producción de 111 minutos de duración es una narración a detalle de lo que pasó al interior del cuarto avión que secuestraron los terroristas de Al Qaeda la mañana de hace 25 años.

Se trató del vuelo 93 de la aerolínea United Airlines. Fue una hora con 21 minutos los que estuvo en el aire ese Boeing 757, que despegó a las 8:42 horas del Aeropuerto Internacional Libertad de Newark en Nueva Jersey. El director llamó a personas reales, entre ellos controladores aéreos interpretándose a sí mismos, además de actores no conocidos para acentuar ese aire de realidad trágica.

Valentía

Entre los 37 pasajeros y siete miembros de la tripulación iban cuatro terroristas encubiertos, que en el aire asaltaron la cabina y asesinaron a los capitanes. En medio del caos por salvar sus vidas, un grupo de pasajeros se enfrentó a los asaltantes.

La cinta es considerada por la crítica internacional como la mejor lograda sobre el tema gracias a los recursos utilizados por el realizador, entre ellos, el uso de la cámara en mano, la iluminación natural y la falta total de música, además de que la cámara jamás sale del avión.

Todo esto genera una sensación de encierro y angustia en el espectador que sabe desde el inicio que el vuelo 93 de United Airlines se estrelló en Pensilvania a las 10:03 horas. La película se puede ver en Apple TV, Prime Video y Claro Video