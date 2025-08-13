Vuelve a sorprender con bikinis de lunares

No hay duda: el estampado de lunares, también conocido como polka dots, se adueña del verano 2025 y todo apunta a que se seguirá llevando en la próxima temporada. Además, no solo se está usando mucho en la moda, sino también en el universo del nail art.

La cantante Dua Lipa volvió a caer rendida al encanto de este print en su más reciente viaje a la playa, que hizo en compañía de su novio, Callum Turner. Hace pocas semanas se le vio luciendo en Italia un bikini de lunares, y este fin de semana publicó otros modelos con el estampado clásico.

Impone tendencia

La cantante Dua Lipa disfruta de momentos cerca del mar y comparte algunas postales con sus 88 millones de seguidores en Instagram, con las que confirmamos que uno de sus estampados favoritos es el clásico de lunares.

Recordamos que los lunares tuvieron gran presencia en la colección que diseñó en 2023 junto a la legendaria Donatella Versace. Además, comenzó este verano luciendo bikinis con lunares medianos en tonos chocolate y negro.

Ahora, la cantante de “Levitating” eligió unos bikinis de lunares en colores blanco y negro, con los puntos más pequeños. Su modelo favorito es el traje de baño con top en forma de triángulo y braguita clásica, con tirantes ajustables.

Complementa su look con lentes de sol negros de la marca Saint Laurent, de la cual es embajadora de la línea de belleza. Además, presumió en un reciente carrusel de Instagram un traje de baño de color rosa vibrante, confirmando que en su maleta caben bañadores de diferentes estilos, colores y estampados. Después de todo, en verano siempre hay espacio para una dosis de color.