Vuelve el Festival de la Risa

Durante ocho años hubo diversas circunstancias que impidieron que el Festival Internacional de la Risa pudiera llevarse a cabo, cuenta su directora artística, Andrea Christiansen (Pimpolina Clown): “En estos años que pasaron en medio, muchas veces intentamos hacer el festival, pero, por una u otra razón, no conseguíamos el presupuesto. Luego atravesamos la pandemia, y siempre estuvimos tratando de continuar con el proyecto, pero no se lograba. Con un esfuerzo muy grande y mucho entusiasmo, logramos retomar este proyecto que nos interesa muchísimo. Creemos que llevar la risa y la posibilidad de brindar esta catarsis a través de la risa al público es algo muy importante”. El festival tendrá como sede el Teatro Julio Castillo.

“Las personas necesitan de la risa y del humor porque el humor es un mecanismo de supervivencia fundamental para el ser humano. Si no fuera por el sentido del humor, estaríamos naufragando ante tantos impedimentos y problemas que diariamente vamos enfrentando. El punto de partida e inspiración de este festival fue que, en 2011, la Organización Mundial de la Salud declaró doctores honoris causa a todos los payasos del mundo. Es un compromiso social”.

Para esta edición habrá cuatro espectáculos a cargo de Pimpolina Clown, Perico el Payaso Loco y Christian Atanasiu, “un cómico extraordinario que viene de España. El domingo 5 de octubre tenemos una gala de la risa, donde el 90 % de los artistas son payasas mujeres. Nos interesa mucho apoyar, motivar el desarrollo del trabajo de las mujeres payasas”.

En la Gala de la Risa habrá sketches de 11 artistas, como Julia Arnaut, Lucía Pardo, Mónica Magdiel, Luz Gaxiola e Irazema Hernández: “en el caso de la Gala, cada quien participa con uno o dos sketches que hemos ido entrelazando y ligando, pero es como un muestrario de cosas diferentes, de mucha calidad y con propuestas nuevas”.

En las mesas de debate (6 de octubre) habrá una mesa redonda sobre perspectivas del humor y el clown (Atanasiu, además, ofrecerá un curso de clown): “es un poco mostrar al público estas diferentes perspectivas de lo que es el trabajo del humor. Y como todas, desde diferentes ángulos, confluyen en lo mismo: provocar la risa y el bienestar que eso produce al individuo. Tenemos la posibilidad de confrontar nuestros diferentes enfoques del humor”.