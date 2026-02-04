Vuelve el suspenso de School spirits

Xavier no es un fantasma en School spirits, pero carga con el peso de la culpa desde el día uno. Dinero robado, mentiras, chantajes y decisiones que no podía contarle a nadie son algunas situaciones que rodean a este y otros personajes de la serie.

Es en la tercera temporada de esta historia cuando todo sale a la luz, su historia deja de girar alrededor del secreto y empieza a enfrentar consecuencias. “Empecé la primera temporada con mucha culpa y muchos secretos, pero fue más fácil navegar todo, una vez que salió a la luz. Le dio a mi personaje la oportunidad de ser honesto consigo mismo y con los demás”, dice Spencer MacPherson quien da vida a Xavier, el chico malo y solitario de esta historia, en entrevista.

La trama inició en una preparatoria del ficticio pueblo de Split River, Wisconsin. Ahí, Maddie despierta atrapada en el más allá dentro de su propia escuela, no recuerda nada y, mientras intenta entender su desaparición, descubre que otros estudiantes muertos siguen “asistiendo” a clases, pero como fantasmas.

Simon era el único que podía ver y hablar con ella, convirtiéndose así en su conexión con el mundo real, pero al final de la segunda temporada, Maddie regresa a la vida y es Simon quien queda atrapado en el más allá, invirtiendo así el sentido de la historia.

Los nuevos conflictos

En esta nueva temporada, ya no se trata tanto de quién murió, sino de quién mintió, quién ocultó cosas y quién decide decir la verdad.

Nicole es la mejor amiga de Maddie y Simon, el personaje que siempre quiso hacer lo correcto y pretende salvar a Simon. Claire, en cambio, pasa de ser la típica animadora popular y rival amorosa para revelar una vida familiar complicada e inseguridades profundas. “Ayuda mucho no juzgar a tu personaje cuando entiendes por qué hizo lo que hizo. Las razones detrás de sus decisiones”, explica Rainbow Wedell, quien interpreta a Claire.

La tercera temporada de School spirits ya tiene tres episodios disponibles, estrena cada miércoles hasta el 4 de marzo en Paramount Plus.